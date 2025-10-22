„Riteriai“ artėja išlikimo link

Pirmame kėlinyje nė viena komanda nesukūrė grėsmingos situacijos. „Riterių“ atstovo Deimanto Rimpos smūgis buvo blokuotas, Isaacas Asante nukreipė kamuolį į vartininką.
51-ąją minutę svečiai turėjo gerą galimybę būti priekyje – Andrius Kaulinis baudos aikštelėje surado Armandą Šveistrį, kurio bandymą nuslopino Vytautas Černiauskas. Kitoje aikštės pusėje panevėžiečiai buvo grėsmingi standartinių padėčių metu.
Sostinės klubas 73-iąją minutę surengė rezultatyvią ataką. Po perdavimo iš kairiojo krašto Andrius Kaulinis suvaldė kamuolį bei efektingai jį pasiuntė į tolimąjį vartų kampą.
Blankiai rungtyniavę šeimininkai mačo pabaigoje pagrasino tolima Roko Rasimavičiaus ataka, tačiau Antonio Tuta buvo savo vietoje.
Naujausi komentarai