Futsalo legenda Ricardinho – jo pasiekti rekordai vis dar nesumušti

Sausio 25 dieną lietuvių lauks dvikova su Ukraina, o grupės etapas bus užbaigtas sausio 28-ąją rungtynėmis su Armėnija. Sausio 31 dieną Kaune taip pat vyks vienas iš turnyro ketvirtfinalių. Prieš čempionato pradžią kviečiame iš arčiau susipažinti su viena ryškiausių Europos čempionatų figūrų – legendiniu Portugalijos futsal žaidėju Ricardinho.
Praėjusį rudenį 40-ąjį gimtadienį paminėjęs Ricardinho turi ypatingą ryšį su Lietuva. Būtent Kaune, 2021 metų spalio pradžioje, jis iškovojo bene vienintelį trofėjų, kurio iki tol trūko įspūdingoje jo karjeroje – su Portugalijos rinktine tapo pasaulio čempionu, o taip pat buvo išrinktas ir geriausiu turnyro žaidėju. Šiuo pergalingu akordu jis ir baigė savo karjerą nacionalinėje rinktinėje, nors klubiniame futsale dar rungtyniavo keletą metų.
Portugalas daugelio yra laikomas vienu geriausių, o neretai – ir pačiu geriausiu futsal žaidėju istorijoje. Ilgus metus jis stebino išskirtine kamuolio valdymo technika, perdavimais, aikštės matymu bei įspūdingais įvarčiais, kėlusiais sirgalius iš vietų. Negana to, specialistai dažnai išskiria Ricardinho ir dėl jo darbo gynyboje – tai nėra labai būdinga tokio puolimo talento žaidėjams.
Per savo karjerą Ricardinho net šešis kartus buvo išrinktas geriausiu pasaulio futsal žaidėju – tai rekordas, iki šiol nepasiektas jokio kito futbolininko. Pirmą kartą šį apdovanojimą jis pelnė 2010 metais, o vėliau laimėjo penkis kartus iš eilės – nuo 2014 iki 2018 metų.
Be individualių apdovanojimų, jis taip pat tris kartus laimėjo UEFA futsal Čempionų lygą, penkis kartus tapo Portugalijos čempionu, šešis kartus – Ispanijos čempionu, o taip pat iškovojo Japonijos, Prancūzijos ir Latvijos čempionų titulus.
Sugrįžo į Kauną
Praėjus ketveriems metams po triumfo pasaulio čempionate, neseniai profesionalo karjerą baigęs Ricardinho vėl sugrįžo į Kauną – areną, menančią didžiausią jo karjeros pergalę. Čia jis dalyvavo 2026 metų UEFA futsal Europos čempionato pagrindinio etapo grupių burtų traukimo ceremonijoje. Paklaustas apie emocijas sugrįžus į Kauno areną, futbolininkas neslėpė šypsenos.
„Tada čia išsipildė mano svajonė. Kai esi vaikas, nori tapti pasaulio čempionu – mums tai pavyko. Sugrįžti į tą pačią vietą buvo labai ypatinga. Dieną prieš burtus turėjau galimybę užeiti į pačią areną – jausmas buvo nepakartojamas, sugrįžo visi prisiminimai. Kaunas visam gyvenimui liks vienu svarbiausių miestų mano karjeroje“, – kalbėjo Ricardinho.
Jis taip pat pasidalijo mintimis apie burtų traukimo atsakomybę.
„Burtus traukiu ne pirmą kartą, esu tai daręs ne sykį. Žinoma, jauti tam tikrą spaudimą, nes treneriai tikisi palankių burtų. Tačiau tai – pozityvi atsakomybė. Kai patenki į finalinį etapą, lengvų rungtynių nebūna – reikia kautis su visais“, – pabrėžė legendinis futsal žaidėjas.
Ricardinho teigimu, pagrindiniais čempionato favoritais galima laikyti pastaruosius du Europos čempionatus laimėjusią Portugalijos rinktinę, tačiau nuvertinti kitų komandų taip pat nevertėtų.
„Portugalija turėtų jaustis favoritais, bet tai reikia įrodyti aikštėje – tokia yra čempionų atsakomybė. Taip pat sugrįžta Italija, visada pavojinga yra Ispanija, sparčiai tobulėja Prancūzija. Daug komandų kovos dėl šio titulo, todėl reikia būti pasiruošus“, – sakė jis.
Pabaigoje Ricardinho pakvietė sirgalius užpildyti Kauno arenos tribūnas.
„Atvykite į rungtynes, užpildykite areną taip, kaip ji buvo pilna per pasaulio čempionato finalus. Arena nuostabi, sirgaliai čia tikrai mėgsta futsalą. Linkiu sėkmės ir Lietuvos rinktinei – galbūt jums pavyks pasiekti atkrintamąsias. Tokie pasiekimai duoda didžiulį impulsą šaliai ir futbolininkams“, – kalbėjo Ricardinho.
