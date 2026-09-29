FIFA kaltina UEFA dezinformacijos kampanija dėl Pasaulio futbolo čempionato dokumentų

Teismui Floridoje pateiktame atsakyme FIFA nurodo, kad UEFA mėginimas priversti pasaulinę organizaciją atskleisti dokumentus kartu yra bandymas „daryti įtaką“ kitais metais vyksiantiems FIFA prezidento rinkimams.
Liepą G. Infantino sukėlė didelį pasipiktinimą pasiūlymais įsteigti komercinį padalinį, kuris valdytų didžiausius turnyrus, tokius kaip Pasaulio futbolo čempionatas ir Pasaulio klubų taurė.
Pagal „FIFA Forward Enterprise“ (FFE) iniciatyvą šis planas būtų leidęs privatiems investuotojams įsigyti akcijų dalyje įmonės. Kilusi didelė kritika lėmė tai, kad šie pasiūlymai buvo greitai atšaukti.
FIFA teismo dokumentuose teigia, kad UEFA skleidžia „daugybę melagingų ar klaidinančių teiginių“ apie G. Infantino ir pasaulinę valdymo instituciją, įskaitant tvirtinimus, kad „Infantino siekė asmeninės naudos iš FFE pasiūlymo“.
Naujienų agentūra AFP susisiekė su UEFA dėl komentaro.
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