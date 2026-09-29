 FIFA kaltina UEFA dezinformacijos kampanija dėl Pasaulio futbolo čempionato dokumentų

FIFA kaltina UEFA dezinformacijos kampanija dėl Pasaulio futbolo čempionato dokumentų

2026-09-29 10:39
BNS inf.

FIFA pirmadienį apkaltino Europos futbolo valdymo instituciją UEFA vykdant dezinformacijos kampaniją, siekiant gauti dokumentus, susijusius su Gianni Infantino (Džanio Infantino) planu parduoti Pasaulio futbolo čempionato dalis.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>FIFA kaltina UEFA dezinformacijos kampanija dėl Pasaulio futbolo čempionato dokumentų</span>
FIFA kaltina UEFA dezinformacijos kampanija dėl Pasaulio futbolo čempionato dokumentų / Michal Dubiel / ZUMAPRESS.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Teismui Floridoje pateiktame atsakyme FIFA nurodo, kad UEFA mėginimas priversti pasaulinę organizaciją atskleisti dokumentus kartu yra bandymas „daryti įtaką“ kitais metais vyksiantiems FIFA prezidento rinkimams.

Liepą G. Infantino sukėlė didelį pasipiktinimą pasiūlymais įsteigti komercinį padalinį, kuris valdytų didžiausius turnyrus, tokius kaip Pasaulio futbolo čempionatas ir Pasaulio klubų taurė.

Pagal „FIFA Forward Enterprise“ (FFE) iniciatyvą šis planas būtų leidęs privatiems investuotojams įsigyti akcijų dalyje įmonės. Kilusi didelė kritika lėmė tai, kad šie pasiūlymai buvo greitai atšaukti.

FIFA teismo dokumentuose teigia, kad UEFA skleidžia „daugybę melagingų ar klaidinančių teiginių“ apie G. Infantino ir pasaulinę valdymo instituciją, įskaitant tvirtinimus, kad „Infantino siekė asmeninės naudos iš FFE pasiūlymo“.

Naujienų agentūra AFP susisiekė su UEFA dėl komentaro.

Šiame straipsnyje:
FIFA
UEFA
pasaulio futbolo čempionatas
dokumentai
dezinformacija
kaltinimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų