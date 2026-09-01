39-erių Argentinos rinktinės kapitonas Messi traukiasi iš tarptautinio futbolo

39-erių Argentinos rinktinės kapitonas atvedė komandą į praėjusį mėnesį Niujorke vykusio Pasaulio čempionato finalą, tačiau čia jo ekipa nesugebėjo pasipriešinti rezultatu 1:0 laimėjusiems ispanams, o šios rungtynės tapo paskutiniu jo tarptautinės karjeros maču.
Būdamas 18 metų amžiaus debiutavęs Argentinos nacionalinėje rinktinėje, L. Messi vėliau už savo šalį sužaidė 207 rungtynes ir pelnė 125 įvarčius, o savo karjeros viršūnę pasiekė 2022 m., kai padėjo savo komandai trečią kartą laimėti Pasaulio čempionatą.
„Po finalo praėjus šiek tiek laiko, gerai viską apgalvojęs, noriu visiems pranešti, kad pasitraukiu iš nacionalinės rinktinės“, – tinkle „Instagram“ paskelbė L. Messi.
„Tai sprendimas, kurį priimant skaudėjo ir tebeskauda giliai širdyje, bet suprantu, kad atėjo laikas. Prisiekiu jums, kad visada dariau viską, ką galėjau – ne tik per pastaruosius kelerius metus, kai laimėjome viską, bet ir iki to laiko“, – rašė jis.
„Aš visada kovojau ir aikštėje dėl šių marškinėlių atidaviau viską, kad žaisdamas futbolą suteikčiau jums džiaugsmo ir kad jūs didžiuotumėtės būdami argentiniečiai. Laikas sparčiai bėga, vieni dalykai baigiasi, o šis man ypač skaudus. Man labai patinka, visada patiko ir visada patiks būti nacionalinės rinktinės dalimi“, – teigė argentinietis.
„Aš atidaviau viską, ką turėjau, man nebeliko nieko, ką galėčiau duoti, be to, atsiranda puikių jaunų žaidėjų, kurie nusipelno čia būti“, – savo įraše pridūrė futbolo legenda.
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