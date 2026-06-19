Žuvus keturiems kariams, Izraelio ministro pareiškimas: visas Libanas turi degti

Tai yra pirmosios Izraelio netektys nuo JAV ir Irano susitarimo, skirto užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose, pasirašymo.
„Su visa pagarba amerikiečiams, Izraelis privalo aiškiai parodyti visam pasauliui, kad mūsų sūnų kraujas ir mūsų piliečių saugumas nėra derybų objektas. Visas Libanas turi degti“, – pareiškime teigė I. Ben Gviras.
Kariuomenės pranešime teigiama, kad pulkininkas leitenantas Doras Gedalia Ben Simhonas žuvo kovoje kartu su kitais trimis kariais, kurių pavardės bus paskelbtos vėliau.
Pranešimas paskelbtas po to, kai kariuomenė nurodė sudavusi smūgių visame Pietų Libane prieš „Hezbollah“, šiai Irano remiamai kovotojų grupuotei, pasak kariškių, ne kartą pažeidus paliaubas.
Per Izraelio aviacijos smūgius Nabatijos regione Pietų Libane naktį žuvo 16 žmonių, penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.
Tai įvyko nepaisant sudaryto taikos susitarimo dėl karo Artimuosiuose Rytuose, apimančio ir Libaną.
Libano Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) nurodė, kad „priešas įvykdė kelias žudynes“, po vidurnakčio surengęs aviacijos smūgių seriją. Teigiama, kad buvo taikytasi į gyvenamuosius rajonus keliuose miestuose, įskaitant Harufą, kur žuvo mažiausiai aštuoni žmonės.
Tai daugiausiai aukų pareikalavę smūgiai nuo tada, kai Iranas ir JAV susitarė nutraukti platesnį karą Artimuosiuose Rytuose.
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