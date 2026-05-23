Zelenskis: saugumo pajėgos smogė su Rusijos kariuomene susijusiai įmonei

„Esu dėkingas Ukrainos saugumo tarnybai (SBU) už smūgį vienam iš pagrindinių Rusijos karinių objektų. Jis yra 1 700 kilometrų nuo mūsų sienos, Permės krašte. „Metafrax Chemicals“ yra svarbi Rusijos chemijos pramonės dalis“, – kanale „Telegram“ parašė V. Zelenskis.
Pasak Ukrainos prezidento, gamyklos produkcija tiekiama dešimtims Rusijos karinės gamybos objektų.
„Ji apima lėktuvus, dronus, raketų variklius ir sprogmenis. Gamyba gamykloje dabar sustabdyta. Mūsų „ilgojo nuotolio sankcijos“ yra svarbios. Ačiū“, – sakė Ukrainos lyderis.
Kaip skelbta, SBU trečią kartą smogė naftos perdirbimo gamyklai ir siurblinei Permėje.