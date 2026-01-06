Ukrainos paleista „Himars“ raketa sunaikino rusų konvojų prie Pokrovsko

Anot duomenų, 425-ojo puolimo pulko „Skala“ žvalgybinis dronas lokalizavo Rusijos karinę vilkstinę ir jos personalą bei atitinkamai nutaikė ugnį. Paskelbtame drono vaizdo įraše matyti, kaip raketa labai tiksliai smogia grupei.
Remiantis pranešimais, 10 rusų karių žuvo arba buvo sunkai sužeisti. Anot J. Kirijenko, ataka iš „Himars“ raketų paleidimo įrenginio surengta į pietus nuo Pokrovsko, netoli Novopavlivkos. Kariniai stebėtojai nustatė tikslią vietą. Ji yra už 7 km nuo dabartinės fronto linijos, rusų okupuotoje teritorijoje.