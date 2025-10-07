Vyriausiasis Vatikano diplomatas pasmerkė „skerdynes“ Gazoje

P. Parolinas su Vatikano žiniasklaida kalbėjo artėjant antrosioms grupuotės „Hamas“ spalio 7 d. išpuolio Izraelyje, kurį jis pavadino „nežmonišku ir nepateisinamu“, metinėms, ir sakė, kad meldžiasi už nelaisvėje vis dar laikomus įkaitus.
Anot P. Parolino, „Hamas“ ir Izraelio karas „sukėlė katastrofiškas ir nežmoniškas pasekmes“, be to, kardinolas pridūrė esantis priblokštas to, kad kiekvieną dieną žūva tiek daug Palestinos gyventojų, įskaitant „daugybę vaikų, kurių vienintelė kaltė yra ta, kad jie ten gimė“.
„Rizikuojame tapti nejautrūs šioms skerdynėms“, – italų ir anglų kalbomis paskelbtame interviu sakė P. Parolinas.
Jis pridūrė: „Nepriimtina ir nepateisinama žmones traktuoti tik kaip „atsitiktines aukas“.
Jis taip pat pasmerkė tuos, kurie karą naudoja kaip priemonę pateisinti antisemitizmą, pastarąjį reiškinį pavadindamas „vėžiu“ ir perspėdamas, kad „iškreipta neapykantos grandinė gali sukelti tik spiralę, kuri į niekur gera neveda“.
Pasak P. Parolino, „akivaizdu, kad tarptautinė bendruomenė, deja, yra bejėgė, o šalys, tikrai galinčios daryti įtaką, iki šiol nesiėmė veiksmų, kad sustabdytų vykstančias žudynes“.
Jis pridūrė: „Neužtenka pasakyti, kad tai, kas vyksta, yra nepriimtina, ir toliau leisti tam vykti“.
Paklaustas apie JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planą, jis atsakė: „Bet koks planas, numatantis, kad palestiniečiai dalyvaus priimant sprendimus dėl jų pačių ateities ir padedantis nutraukti šias žudynes, t. y. paleisti įkaitus ir sustabdyti šimtus žmonių žudymą, yra sveikintinas ir remtinas“.
Jis taip pat pasveikino visame pasaulyje vykstančias gatvės demonstracijas Gazai paremti ir sakė: „Tai rodo, kad nesame pasmerkti būti abejingi“.
Pastaraisiais mėnesiais popiežius Leonas XIV pasmerkė karo „barbariškumą“ ir tai, kad palestiniečiai buvo „vėl prievarta iškeldinti iš savo žemių“.
Šventasis Sostas Palestinos valstybę oficialiai pripažino prieš 10 metų.
Oficialiais duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, per „Hamas“ išpuolį 2023 m. spalio mėn. žuvo daugiau nei 1,2 tūkst. žmonių, daugiausia civilių.
Remiantis „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais, per atsakomąjį Izraelio puolimą žuvo mažiausiai 67 tūkst. palestiniečių.
