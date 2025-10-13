 „Hamas“ sako, kad tęs kovą

2025-10-13 14:03
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Paleidusi paskutiniuosius įkaitus, islamistinė palestiniečių organizacija „Hamas“ pareiškė, kad tęs savo kovą prieš Izraelį. 

„Hamas“ sako, kad tęs kovą / Scanpix nuotr.

Palestiniečių kalinių klausimas ir toliau bus aukščiausias prioritetas palestiniečiams ir jų pasipriešinimo judėjimui, sakoma „Hamas“ pareiškime.

„Palestiniečiai nenurims, kol iš naujųjų nacių kalėjimų nebus išlaisvintas paskutinysis kalinys ir kol okupantai bus mūsų žemėje ir mūsų šventose vietose“, – teigiama toliau.

Mainais į 48 įkaitus, iš kurių 20 yra gyvi, Izraelis, remiantis susitarimu, turi paleisti beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių. Tačiau ir tada Izraelio kalėjimuose dar bus likę tūkstančiai palestiniečių.

Teroristinė organizacija „Hamas“ griežtai atmeta tarptautinės bendruomenės siekiamą dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą – nepriklausomą Palestinos valstybę greta Izraelio. „Hamas“ nori sunaikinti Izraelį ir visoje istorinės Palestinos teritorijoje įkurti islamo valstybę.

Šiame straipsnyje:
Hamas
Izraelis
Gaza
karas

