„Teroristinė organizacija „Hamas“ surengė daug išpuolių prieš Izraelio pajėgas už Geltonosios linijos“, – sakė pareigūnas, turėdamas omenyje ribą, už kurios Izraelio daliniai vis dar laiko pozicijas.
Izraeliečių pareigūnas: „Hamas“ pažeidė paliaubas, surengusi daug atakų prieš Izraelio pajėgas
2025-10-19 13:47
Izraeliečių kariuomenės pareigūnas naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad islamistų grupuotės „Hamas“ kovotojai surengė daug atakų prieš Izraelio pajėgas Gazos Ruože, taip pažeisdami paliaubas šioje teritorijoje.
Izraeliečių pareigūnas: „Hamas“ pažeidė paliaubas, surengusi daug atakų prieš Izraelio pajėgas / Abdolrahman Rashad/MEI/SIPA / Abdolrahman Rashad/MEI/SIPA nuotr.
