Volodymyras Zelenskis sakė, kad Vladimiras Putinas stipresnis už „Hamas“, siekia didesnio spaudimo

Laidoje „Meet the Press“ paklaustas, ar D. Trumpas turėtų būti griežtesnis V. Putinui po to, kai inicijavo paliaubų Gazoje susitarimą, V. Zelenskis angliškai atsakė: „Taip, ir dar labiau, nes Putinas yra kažkas panašaus, bet stipresnis už „Hamas“.
„Ir todėl reikia daryti didesnį spaudimą“, – pridūrė V. Zelenskis.
Interviu buvo parodytas po to, kai Ukrainos prezidentas grįžo iš kelionės į Vašingtoną, kur jam nepavyko užsitikrinti ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimo.
V. Zelenskis susitiko su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose po to, kai kelias savaites ragino suteikti „Tomahawk“, tikėdamasis pasinaudoti didėjančiu D. Trumpo nusivylimu V. Putinu po to, kai per aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje nepavyko pasiekti proveržio.
Tačiau Ukrainos lyderis išvyko tuščiomis rankomis, nes D. Trumpas tikisi naujo diplomatinio proveržio po praėjusią savaitę pasiekto taikos susitarimo Gazos Ruože.
Savo interviu Ukrainos vadovas taip pat sakė, kad jis turėtų būti įtrauktas į būsimas D. Trumpo ir V. Putino derybas Budapešte, kurias planuojama surengti.
„Jei tikrai norime teisingos ir ilgalaikės taikos, mums reikia abiejų šios tragedijos pusių“, – sakė V. Zelenskis.
„Taip, jis yra okupantas, bet Ukraina kenčia ir kovoja. Ir, žinoma, kaip (gali) būti kažkokie susitarimai be mūsų apie mus?“
Tačiau netrukus po Zelenskio interviu, D. Trumpas vėl nurodė, kad nėra pasirengęs siųsti ginklų Ukrainai.
„Turime prisiminti vieną dalyką. Mums jų reikia ir mums patiems. Žinote, negalime atiduoti visų savo ginklų Ukrainai“, – sakė D. Trumpas „Fox“ laidoje.
Pastarosiomis savaitėmis Maskva suintensyvino išpuolius prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, todėl artėjant šaltai žiemai tūkstančiai žmonių liko be šildymo ir šviesos.
