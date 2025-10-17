„Žemėlapiuose pažymėti spaudimo Rusijos gynybai ir karinei ekonomikai taškai, kur būtų galima smogti siekiant priversti (Rusijos prezidentą Vladimirą) Putiną baigti karą“, – sakė šaltinis žurnalistams.
Ukrainiečių šaltinis: Volodymyras Zelenskis Donaldui Trumpui parodė taikinių Rusijoje žemėlapius
2025-10-17 23:45
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį Vašingtone vykusiame susitikime JAV lyderiui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) parodė galimų smūgių taikinių Rusijoje žemėlapius, naujienų agentūrai AFP pranešė šaltinis Ukrainos delegacijoje.
Volodymyras Zelenskis / AFP nuotr.