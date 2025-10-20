Valionis apie užsienio politiką: čia yra didžiausia problema

Ar D. Trumpas, pasibaigus Izraelio kariniams veiksmas Gazoje, gali pasiekti ko nors panašaus Ukrainoje, pasakojo buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis.
– Visi norėtume, kad įvyktų bent paliaubos. Nors, kalbant apie Palestinos konflikto sprendimą, dauguma mato tik trumpalaikį efektą, o ne galimybę visam ar bent ilgalaikiam santykių normalizavimui. Tai, ką jis daro dabar, galbūt iš tikrųjų įkvepia ir Palestinos–Izraelio konflikto sprendimas. Būtų labai gerai, jei įkvėptas tikro taikos noro mėgintų taiką greitai įdiegti ar priversti vykdyti taikos sąlygas Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. Bet pamatysime.
Viena vertus, galima pasakyti labai drąsiai, kad apskritai ir D. Trumpo, ir viceprezidento, ir gynybos ministro Pete Hegseth reakcija po susitikimo Aliaskoje labai pasikeitė. Jeigu lyginti su vasario kalbomis Miuncheno konferencijoje ir vėliau – dabar po susitikimo Aliaskoje ir po bandymo kalbėti taikiai – situacija labai pasikeitė. Ar čia D. Trumpo nusivylimas susitikimo Aliaskoje rezultatais, ar čia V. Putino manipuliacijos D. Trumpo atžvilgiu, ar, kaip kai kas sako, žmona Melania labai padėjo, ar generolas Heith Kellogg ir Marco Rubio valstybės sekretorius dirba – vėliau sužinosime, kaip buvo iš tikrųjų.
– Bet ar nėra tokios rizikos, pone Valioni, kad, kaip ir buvo Aliaskoje, Vengrijoje dabar bus tiesiamas raudonas kilimas diktatoriui, kuris nužudė dešimtis tūkstančių žmonių?
– Bijau pasakyti, visų pirma, ar V. Putinas ryšis skristi į Vengriją, antra – ar šalys, per kurias jis turi skristi, duos jam leidimą skristi. Trečias dalykas – manau, europiečiai iš tikrųjų mėgins parodyti savo neigiamą požiūrį. Matėme Egipte, kada jis viešai už Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną agitavo. Dabar susitikimo pasiūlymas Budapešte – dar vienas agitacinis žingsnis.
Mano nuomone, čia ir yra didžiausia šių dienų problema – V. Putinas moka didelius pinigus ir korumpuoja, tarp jų ir per naftos tiekimą ir Vengriją. O D. Trumpas tuos V. Putino korumpuotus dešiniuosius radikalus labai stipriai remia. Ir čia, mano nuomone, didžiausia problema. Bet ar vyks? Be to, prisiminkime dar ir tai, kad Vengrija yra Romos statuto narė ir taip pat turėtų įsipareigojimą suimti teismo nutarimu paieškomą karinį nusikaltėlį V. Putiną.
– V. Orbanas sako, kad Vengrija pasiruošusi, ir tas susitikimas, kaip jūs sakote, jeigu jis įvyks, yra labai gera naujiena tiems žmonėms pasaulyje, kurie nori taikos. Čia reikia suprasti, kad kažkas galbūt nenori taikos, ar ne? Tai bandoma priešinti.
– Iš tikrųjų tai labai gera naujiena V. Orbanui ir „Fidesz“ partijai, kadangi jų reitingai važiuoja žemyn, jų galimybės laimėti rinkimus kitais metais vis labiau mažėja. O čia kaip Dievo dovana iš dangaus – D. Trumpo deklaruojama aktyviausia parama, kuri be abejonės vengrų akyse požiūrį į V. Orbaną pakeis į gerą pusę. Ir čia yra nelabai geras dalykas, kai nežinia, sąmoningai ar ne, bet D. Trumpas manipuliuoja išorės valstybių veiksmais ir situacijomis.
– Kuo svarbus šitas susitikimas Vašingtone, kur dabar nuskrido Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis? Kuo svarbus jo vizitas?
– Matysime, kai pasirodys rezultatai. Dabar kalbama apie „Tomahawk“ skyrimą, apie tai, kad pinigai iš mokesčių, kurie bus gauti iš Kinijos, gali eiti ten pagalbai, bet niekas nieko konkrečiai nedetalizuoja. Kol kas galime išgirsti daugiau spekuliacijų negu faktų.
Galų gale ir Amerikos visuomenė labiau remia Ukrainą, ir D. Trumpas tai jaučia. Jis supranta, kad ir jo rinkiminė situacija, ir populiarumas – artėjant tarpiniams rinkimams jam reikia rūpintis įvaizdžiu. Dabar jo reitingai – vos 37–38 proc. pagal įvairių sociologinių tyrimų duomenis, o tai labai arti istorinio minimumo.