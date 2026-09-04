Vokietijoje – dar vienas incidentas: policija įtaria sabotažą

Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisiimama atsakomybė ir minimi kiti viešai žinomi įtariami atvejai vakarinėje Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje ir Brandenburge, naujienų agentūrai dpa sakė policijos atstovas.
Įtartino objekto, kurį ketvirtadienio vakarą Dormageno pastotėje aptiko praeivis, apžiūra dar nebaigta. Atstovas teigė, kad tai gali būti „įtartinas paleidimo įtaisas“.
Pasak Vokietijos laikraščio „Bild“, aptikti savadarbių raketų paleidimo įtaisai. Pranešime sakoma, kad prie įtaisų buvo pritvirtinti laikmačiai ir variniai laidai. Policija šios informacijos nepatvirtino.
Pareigūnai taip pat tikrina kitas aplinkinių regionų pastotes, siekdami nustatyti, ar jose buvo padėta įtartinų objektų, teigė atstovas.
Kol kas jokios žalos nerasta, išskyrus pastotę Bergheime, esančiame į vakarus nuo Kelno.
Anksčiau valdžios institucijos pranešė, kad antradienį nežinomi nusikaltėliai nutiesė kabelius antžeminėmis elektros linijomis, kad sukeltų trumpąjį jungimą. Vėliau buvo aptikti keli paleidimo įtaisai.
Panašus incidentas anksčiau įvyko Brandenburgo žemėje. Antradienio rytą netoli Jėnšvaldės elektrinės buvo panaudoti savadarbiai įtaisai, panašūs į Naujųjų metų fejerverkus, nukreipiantys į aukštos įtampos elektros perdavimo linijas elektrai laidžią medžiagą.
Aptikta daugiau nei dešimt tam skirtų įtaisų. Tinklo operatorė teigė, kad elektros energijos tiekimas nebuvo nutrūkęs. Tyrėjai mano, kad incidentai Bergheime ir Jėnšvaldėje buvo sabotažo veiksmai, surengti antikonstituciniais tikslais.
Pasak „Bild“, Dormagene rasti įtaisai buvo panašūs į aptiktuosius Bergheime ir Jėnšvaldėje.
Vokietijos laikraštis „taz“ ketvirtadienio vakarą pranešė gavęs laišką, kuriame prisiimama atsakomybė už incidentą Brandenburge. Pašto ženklas rodo, kad laiškas buvo išsiųstas iš Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės.
Pasak laikraščio, siuntėjas teigė veikiantis vienas, pateikė išsamius panaudotų savadarbių raketų aprašymus ir kaip motyvą nurodė „neišmatuojamas kančias“, kurias sukėlė iškastinio kuro naudojimas.
Po išsamių patikrinimų „taz“ pabrėžė, kad nepavyko be jokių abejonių nustatyti, ar laiško autorius taip pat yra atsakingas už šį incidentą.
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