Vaizdo įrašuose – šiurpios lėktuvo katastrofos akimirkos

Krovininis lėktuvas „McDonnell Douglas MD-11“ sudužo antradienį, apie 17.15 val. vietos laiku, Luisvilio tarptautiniame oro uoste pakilimo metu. Lėktuvas sudužo ir rėžėsi į netoliese esančius pastatus.
Kentukio gubernatorius Andy Beshearas teigė manantis, kad žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius didės.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti sunkiai pakylantis lėktuvas, nes iš, regis, kairiojo variklio veržiasi liepsnos.
Vaizdo įrašas buvo nufilmuotas iš toli, o netrukus po pakilimo matyti didžiulis sprogimas.
Pranešama, kad lėktuve buvo didelis kiekis degalų, kurių reikėjo ilgam skrydžiui į Havajus.
@tyweatherguy 🚨 BREAKING: A UPS cargo plane has crashed during takeoff at Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. Authorities have issued a shelter-in-place order within a 5-mile radius due to smoke and possible hazardous materials. 🔥 Huge flames and thick black smoke can be seen near Fern Valley Road & Grade Lane. Emergency crews are on the scene as the airport remains temporarily closed. 🙏 Reports of multiple injuries no confirmed fatalities yet. Stay safe, Louisville. Updates coming in fast. #BreakingNews #Louisville #Kentucky #PlaneCrash #UPSAirlines ♬ original sound - Storm Chaser Tyler Robertson
Netoli oro uosto įsikūrusių sunkvežimių remonto dirbtuvių apsaugos kameros užfiksavo didžiulį sprogimą.
„Kentucky Truck Parts & Service“ feisbuko puslapyje rašė, kad lėktuvas nukrito vos 500 pėdų atstumu nuo įmonės patalpų.
„Ačiū Dievui, mūsų komanda ir darbuotojai gyvi, bet daug kaimynų ir aplinkinių gyventojų buvo sužeisti, o jų turtas smarkiai apgadintas“, – rašė „Kentucky Truck Parts & Service“.
@kentuckytps A terrible airplane crash happened here in Louisville Kentucky, killing and injuring many people. The exact numbers are still unknown. The crash occurred close to our shop, and our security cameras captured some pictures of it, which I wanted to share with you all. I truly hope everyone’s families are safe and doing well. For those still searching for their loved ones, I pray they are found soon and that everything turns out okay. #louisvilleky #crash #airplane #NewsUpdate #truckers ♬ original sound - Kentucky Truck parts
Visa oro uosto veikla buvo sustabdyta.
Pareigūnų teigimu, dar per anksti spręsti, kas sukėlė avariją.
