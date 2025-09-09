 Vaizdo įraše – šiurpaus nusikaltimo akimirkos: traukinyje mirtinai subadyta ukrainietė

Vaizdo įraše – šiurpaus nusikaltimo akimirkos: traukinyje mirtinai subadyta ukrainietė

2025-09-09 17:45 kauno.diena.lt inf.

Internete paplito šiurpus vaizdo įrašas, kuriame matyti paskutinės ukrainietės pabėgėlės gyvenimo akimirkos. Jauna moteris buvo mirtinai subadyta traukinyje Šiaurės Karolinoje (JAV).

Vaizdo įraše – šiurpaus nusikaltimo akimirkos: traukinyje mirtinai subadyta ukrainietė / I. Zarutskos instagramo nuotr., vaizdo įrašo stop kadras

Neišprovokuotas išpuolis įvyko rugpjūčio 22 d., apie 22 val., rašo CNN. Apie nelaimę pranešęs asmuo pasakojo, kad moteriai buvo durta į gerklę.

Vaizdo įraše matyti, kaip jauna moteris įlipa į traukinį ir atsisėda prieš vyrą. Moters ausyse – ausinukai, ji vilki picerijos, kurioje dirbo, marškinėlius ir žiūri į savo telefoną.

Po daugiau nei 4 minučių po to, kai ji įlipo į traukinį, vyras, sėdintis už jos, iš kišenės išsitraukė peilį, pašoko ir dešine ranka dūrė moteriai.

Ji, priglaudusi kelius prie krūtinės ir užsidengusi burną ranka, pakelė akis į užpuoliką. Maždaug po 15 sekundžių moteris griuvo ant grindų, kaip matyti šokiruojančiame vaizdo įraše.

Auka – 23-ejų Iryna Zarutska – 2022 m. su motina, seserimi ir broliu pabėgo iš karo niokojamos Ukrainos.

Policijos departamentas pranešė, kad buvo suimtas 34-erių benamis Decarlosas Brownas. Jam pateikti kaltinimai dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės.

D. Brownas jau buvo teistas už ginkluotą apiplėšimą, sunkią vagystę ir įsilaužimą. Be to, vyras turėjo psichikos sveikatos problemų, CNN sakė šeimos nariai.

Anot įtariamojo sesers Tracey Brown, jam buvo diagnozuota šizofrenija, jis kentėjo nuo haliucinacijų ir paranojos.

Įtariamojo sesuo teigė, kad po brolio suėmimo ji paklausė, kodėl šis užpuolė moterį.

„Nes ji skaitė mano mintis“, – atsakė jis.

