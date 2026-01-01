Trumpas nusitaikė į Meksikos narkokartelius

„Dabar ketiname pradėti smūgius karteliams sausumoje. Karteliai valdo Meksiką“, – sakė D. Trumpas laidų vedėjui Seanui Hannity per interviu televizijos kanalui „Fox News“, kuris buvo parodytas ketvirtadienio vakarą.
D. Trumpo komentarai pasirodė po to, kai praėjusį savaitgalį netikėtai buvo suimtas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro – tai buvo kelis mėnesius augusio JAV karinio ir ekonominio spaudimo kairiųjų lyderiui kulminacija.
Vykdydamos šią kampaniją Jungtinės Valstijos nuo rugsėjo mėnesio per smūgius prieš įtariamus narkotikų gabentojų laivus nukovė daugiau kaip 100 žmonių, o D. Trumpas taip pat sakė, kad JAV pajėgos surengė sausumos smūgį tokių laivų prieplaukai Venesueloje.
Kairiojo sparno laikinoji vyriausybė Karakase pasmerkė JAV smūgius Venesueloje kaip grėsmę regiono stabilumui.
Bet smūgiai karteliams Meksikoje reikštų reikšmingą JAV karinių veiksmų eskalaciją.
Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum pirmadienį pareiškė, kad Amerika „nepriklauso“ jokiai didžiajai valstybei, po to, kai D. Trumpas, sulaikęs N. Maduro, užsiminė apie Vašingtono „dominavimą“ pusrutulyje.
Sekmadienį D. Trumpas sakė, kad spaudžia C. Sheinbaum leisti jam pasiųsti JAV karius kovai su narkotikų karteliais Meksikoje – tokį pasiūlymą, pasak jo, ji anksčiau yra atmetusi.
