„Ukrenergo“: po rusų atakos Ukrainoje be elektros liko daugiau nei milijonas vartotojų

Apie tai per Ukrainos televiziją paskelbė bendrovės „Ukrenergo“ valdybos pirmininkas Vitalijus Zaičenko.
V. Zaičenko teigimu, sudėtingiausia padėtis yra Odesos, Mykolajivo ir Chersono regionuose.
„Šiuo metu daugiau nei milijonas klientų yra be elektros. Tačiau „Ukrenergo“ ir paskirstymo sistemos operatorių remonto brigados jau pradėjo avarijos pasekmių likvidavimo darbus, kad vėl prijungtų vartotojus. Tikiuosi, kad šiandien atkursime elektros tiekimą didžiajai daliai per naktį jos netekusių vartotojų“, – sakė jis.
V. Zaičenko taip pat pažymėjo, kad, palyginti su ankstesnėmis dienomis, šeštadienį padėtis elektros tiekimo pertraukimo atžvilgiu daugelyje regionų tapo geresnė. Visų pirma Kyjive šeštadienį elektros tiekimas bus pertrauktas tik šešioms valandoms. Kai kuriuose regionuose elektros tiekimas bus pertraukiamas iš viso 8–10 valandų, o kituose regionuose elektros tiekimo išjungimo grafikai nesudaromi.
Ankstyvą gruodžio 13 d. rytą Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 450 kovinių dronų ir 30 įvairių tipų raketų, apgadindama daugiau nei dešimtį civilinių objektų.