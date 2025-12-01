Ukrainos sostinėje girdimi garsūs sprogimai

„Sostinėje sprogimai. Veikia oro gynybos pajėgos. Likite slėptuvėse!“ – platformoje „Telegram“ sakė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.
Ukrainos oro pajėgos ankstų šeštadienio rytą taip pat visoje šalyje paskelbė oro pavojų ir socialiniuose tinkluose nurodė, kad dronai bei raketos juda virš kelių šalies sričių, įskaitant sostinę.
Likite slėptuvėse!
Kyjive dirbantys naujienų agentūros AFP žurnalistai išgirdo kelis garsius sprogimus, o kai kuriuos jų lydėjo ryškūs, horizontą oranžine spalva nudažę žybsniai.
Beveik po trijų valandų Kyjivo srities karinė administracija pranešė, kad dėl artėjančio drono buvo aktyvuota oro gynyba.
Tai vyksta tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ruošiasi sekmadienį Floridoje susitikti su JAV vadovu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) deryboms ir aptarti, kaip užbaigti nuo 2022-ųjų vykstančią Rusijos invaziją, pareikalavusią dešimčių tūkstančių gyvybių.
Rusija penktadienį apkaltino V. Zelenskį ir jo rėmėjus Europos Sąjungoje (ES) siekiu „torpeduoti“ Jungtinių Valstijų tarpininkaujamą planą.
Naujausias planas yra 20 punktų pasiūlymas, pagal kurį karas būtų įšaldytas ties dabartine fronto linija, tačiau atveriamas kelias Ukrainai atitraukti karius iš rytų, kur galėtų būti sukurtos demilitarizuotos buferinės zonos, remiantis šią savaitę V. Zelenskio atskleistomis detalėmis.