Zelenskis: Rusija paleido į Ukrainą beveik 500 dronų ir 40 raketų

„Tęsiasi dar viena Rusijos ataka: nuo praėjusio vakaro paleista beveik 500 dronų – didelis skaičius „Shahed“ – taip pat 40 raketų, įskaitant „Kinžal“. Pagrindinis taikinys yra Kyjivas – energetikos objektai ir civilinė infrastruktūra“, – sakė jis.
Prezidentas pabrėžė, kad, deja, buvo tiesioginių pataikymų, padaryta žala gyvenamiesiems pastatams.
„Gelbėtojai ieško žmogaus, įstrigusio po vieno iš jų griuvėsiais. Kai kuriuose sostinės ir srities rajonuose šiuo metu nėra elektros ir šildymo. Vyksta gaisrų gesinimo darbai“, – pranešė V. Zelenskis.
Pasak jo, remonto komandos jau pradėjo darbus kai kuriuose energetikos objektuose, o kituose darbuotojai liko slėptuvėse. Gelbėtojai ir remonto komandos pradės darbą iškart, kai bus atšauktas oro antskrydžių pavojus.
Kai kuriuose sostinės ir srities rajonuose šiuo metu nėra elektros ir šildymo. Vyksta gaisrų gesinimo darbai.
„Pastarosiomis dienomis kilo daug klausimų, koks yra Rusijos atsakas į Jungtinių Valstijų ir pasaulio pasiūlymus užbaigti karą. Rusijos atstovai įsitraukia į ilgas derybas, tačiau iš tikrųjų už juos kalba kinžalai ir šachedai. Tai yra tikrasis Putino ir jo artimiausio rato požiūris. Jie nenori baigti karo ir siekia išnaudoti kiekvieną progą, kad sukeltų Ukrainai dar didesnes kančias ir padidintų spaudimą kitiems visame pasaulyje. O tai reiškia, kad atsakomasis spaudimas vis dar yra nepakankamas. Jei Rusija net Kalėdų ir Naujųjų metų laikotarpiu griauna namus ir degina butus, naikina elektrines, į šią liguistą veiklą galima atsakyti tik iš tiesų stipriais veiksmais. Jungtinės Valstijos turi šią galimybę. Ją turi Europa, daugelis mūsų partnerių. Svarbu, kad ją panaudotų“, – pabrėžė prezidentas.
V. Zelenskis taip pat paminėjo būtinybę toliau remti Ukrainos gynybą. „Oro gynybos atsargos turi būti pakankamos ir laiku tiekiamos, ypač dabar, kai jų labiausiai reikia. Negalima delsti apsaugant gyvybes“, – parašė jis.
V. Zelenskis padėkojo visų šalių partnerių, padedančių ginklais ir oro gynybos atsargomis, vadovams ir sakė, kad Ukraina toliau tęs aktyvią diplomatinę veiklą, tačiau pridūrė, jog diplomatija neveiks be saugumo, o saugumą privalo užtikrinti stipriausios pasaulio galybės. „Mes tai šiandien ir rytoj aptarsime su Europos lyderiais, Kanados ministru pirmininku ir Jungtinių Valstijų prezidentu“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.