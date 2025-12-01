Kremlius teigia, kad Rusijos kariai po intensyvių kovų užėmė Pokrovską ir Vovčanską

D. Peskovas sakė, kad apie tai informuotas prezidentas Vladimiras Putinas. Kyjivas šios informacijos kol kas nepatvirtino.
Pranešama, kad Rusijos pajėgos taip pat užėmė kaimyninėje Charkivo srityje esantį Vovčansko miestą.
Šių teiginių nebuvo galima nepriklausomai patikrinti, tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per vizitą Paryžiuje pažymėjo, kad kovos aplink Pokrovską ir Charkive tebėra intensyvios.
Stebėtojai spėja, kad Rusijos pranešimas apie karinius laimėjimus gali būti priderintas prie JAV specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo vizito į Maskvą antradienį, nes Kremlius siekia pademonstruoti pažangą prieš diskusijas dėl galimo taikos plano.