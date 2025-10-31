Ukraina surengė išpuolius prieš svarbią Rusijos energetikos infrastruktūrą

Portalas „The Kyiv Independent“, remdamasis Rusijos pareigūnų ir socialinio tinklo „Telegram“ pranešimais, nurodė, kad Ukraina sudavė smūgius energetikos objektams Rusijos Oriolio, Vladimiro ir Jaroslavlio srityse.
Skelbiama, kad Oriolo srityje ukrainiečiai atakavo šiluminę elektrinę – didžiausią regiono elektros ir šilumos gamybos šaltinį.
Tuo tarpu Vladimiro srityje ukrainiečiai atakavo elektros pastotę, o Jaroslavlyje – naftos perdirbimo gamyklą. Pastaroji laikoma didžiausia šiaurinėje Rusijos dalyje ir kasmet perdirba apie 15 mln. tonų žalios naftos.
Rusijos opozicinis naujienų kanalas „Astra“ pranešė apie naktį įvykusius sprogimus, remdamasis Oriolo gyventojų pranešimais.
Oriolo srities gubernatorius Andrejus Kličkovas pareiškė, kad į šiluminę elektrinę pataikė perimtų dronų nuolaužos.
Tuo metu ketvirtadienį vakare Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „Telegram“ nurodė, kad Rusija surengė ataką prieš Slavjansko šiluminę elektrinę.
Pasak jo, incidento metu žuvo du žmonės.
Rusija ketvirtadienį į kelis Ukrainos miestus ir sritis paleido valdomų bombų ir raketų, pranešė portalas „The Kyiv Independent“.
Visoje šalyje kaukė sirenos ir griaudėjo sprogimai. Pranešama apie civilių aukas Sumų srityje.
Per rusų smūgį civilinei infrastruktūrai, įskaitant gyvenamuosius pastatus, Sumuose buvo sužeista 15 žmonių. Tarp sužeistųjų yra jauna mergina ir pagyvenusi moteris, pranešė Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas.
Pasak įvairių šaltinių, anksčiau vakare Zaporižios sritis taip pat buvo atakuota aviacinėmis bombomis KAB.
Apie sprogimus pranešta ir Dnipre, Ukrainos oro pajėgoms paskelbus, kad miesto link skrieja valdoma bomba.
Kariuomenė taip pat perspėjo apie balistinių raketų grėsmę Pietryčių Ukrainoje. Pranešama apie dronų atakas pietiniame Mykolajivo uostamiestyje. Rusai taip pat paleido dronų link Odesos.