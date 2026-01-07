Rusams atakavus du uostus Odesoje žuvo žmogus ir aštuoni buvo sužeisti

„Rusija vėl atakavo du uostus Odesos srityje. Deja, žuvo žmogus. Reiškiame užuojautą šeimai ir artimiesiems. Mažiausiai penki žmonės buvo sužeisti, jie gauna reikiamą medicininę pagalbą“, – teigiama įraše.
Pasak O. Kulebos, per ataką apgadinti uostų įrenginiai, administraciniai pastatai ir naftos konteineriai.
Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis tinkle „Telegram“ patikslino, kad sužeistųjų skaičius per Rusijos surengtą uostų puolimą išaugo iki aštuonių. Visiems jiems suteikiama pagalba.