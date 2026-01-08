Po Rusijos dronų ir raketų smūgių dviejose Ukrainos srityse nutrūko elektros tiekimas

Rusija nuo plataus masto invazijos pradžios 2022 metų vasarį beveik kasdien bombarduoja Ukrainą dronais ir raketomis.
Kaip ir ankstesniais žiemomis, Rusija suintensyvino atakas prieš Ukrainos energetikos objektus, sukeldama šildymo ir vandens tiekimo sutrikimus, o, Kyjivo ir jo sąjungininkų teigimu, tai yra sąmoninga rusų karo strategija, kuria siekiama išsekinti civilius gyventojus.
„Priešas įvykdė didžiulę dronų ataką prieš kelių sričių energetikos infrastruktūrą“, – trečiadienį prieš pat vidurnaktį paskelbė „Ukrenergo“.
„Dėl to dauguma vartotojų Dnipropetrovsko ir Zaporižios srityse, įskaitant sričių centrus, neteko elektros“, – pridūrė operatorė.
Per ataką buvo apgadinta itin svarbi Dnipropetrovsko energetikos infrastruktūra, pranešė šios srities gubernatorius Vladyslavas Haivanenka.
„Padėtis sudėtinga. Tačiau kai tik leis saugumo situacija, energetikos darbuotojai pradės atkūrimo darbus“, – platformoje „Telegram“ parašė jis.
Zaporižioje buvo atkurtas elektros tiekimas „svarbiausiems objektams“, tačiau dauguma vartotojų vis dar neturi elektros, pranešė gubernatorius Ivanas Fiodorovas.
„Dirbame visą parą, kad kuo greičiau atnaujintume elektros tiekimą visiems vartotojams“, – sakė jis, pridurdamas, kad vandens tiekimas daugeliui namų ūkių buvo atnaujintas.
Atsakydama į nuolatines Rusijos atakas prieš jos energetikos tinklą Ukraina suintensyvino streikus prieš Rusijos naftos saugyklas ir naftos perdirbimo gamyklas, siekdama nutraukti Maskvai gyvybiškai svarbų energijos eksportą ir sukelti degalų trūkumą visoje šalyje.