Ukraina giriasi nauja antidronų sistema: 95 proc. automatizuotas „šahedų“ perėmimas

Šiuo metu naujos kartos gaudomieji dronai yra gaminami didesniais kiekiais, kad juos būtų galima kuo plačiau dislokuoti.
„Mes toliau sistemingai stipriname savo oro erdvės apsaugą. Vienas iš iniciatyvos „Brave1“ dalyvių sukūrė technologiją, kuri automatizuoja 95 proc. perėmimo proceso – nuo drono paleidimo iki skraidyklės „Shahed“ sunaikinimo. Ši technologija sėkmingai perėjo kovinius bandymus Charkivo srityje“, – teigė M. Fiodorovas.
Pasak ministro, operatorius realiuoju laiku stebi taikinių judėjimą, pasirenka taikinį ir duoda leidimą jį pulti. Tada sistema savarankiškai atpažįsta taikinį ir nukreipia droną į „šahedą“.
„Pasinaudojęs iniciatyvos „Brave1“ parama, kūrėjas sugebėjo per mažiau nei metus įveikti kelią nuo prototipo iki sėkmingo įdiegimo kovinėse sąlygose“, – pažymėjo M. Fiodorovas.
Jis pridūrė, kad autonomija yra viena iš pagrindinių šiuolaikinių oro gynybos sistemų plėtros sričių. Tokios technologijos leidžia greičiau reaguoti į didelio masto oro atakas ir veiksmingiau apsaugoti Ukrainos miestus.
M. Fiodorovas taip pat pabrėžė, kad Gynybos ministerija plečia sprendimus, kurie jau pasiteisino kovinėmis sąlygomis.
Kaip praneša „Ukrinform“, sėkmingų smūgių Rusijos taikiniams, esantiems toliau nei už 50 kilometrų nuo fronto linijos, skaičius padvigubėjo.