Tyrimas: Rusija mažai ką duoda mainais už Šiaurės Korėjos karinę paramą

Liberalaus analitinio centro ataskaitoje, pavadintoje „Nelygiavertė partnerystė“, teigiama, kad Pchenjanas Maskvai suteikė didelį kiekį ginklų, šaudmenų ir personalo, o Rusijos atsakomoji parama buvo ribota ir neturėjo didelio poveikio Šiaurės Korėjos ekonomikai.
Seule dirbanti tyrėja Olena Guseinova apskaičiavo, kad nuo 2023 m. Šiaurės Korėja pasiuntė ginklų už mažiausiai 5,6 mlrd. dolerių ir maždaug 15 000 karių paremti Rusijos karui Ukrainoje. Rusijos kompensacija, remiantis oficialiais duomenimis, žvalgybos pranešimais ir informacija iš atvirų šaltinių, buvo įvertinta nuo 450 mln. iki 1,2 mlrd. dolerių.
Pranešama, kad Šiaurės Korėja daugiausia gavo maisto produktų ir šiek tiek oro gynybos sistemų, tačiau mažai valiutos.
Tyrime atkreipiamas dėmesys į trinties šiame faktiniame aljanse požymius. Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida neseniai pripažino, kad aukšto rango karininkai kritikavo Rusijos pajėgas dėl prasto koordinavimo ir strateginių klaidų jų dislokacijos Ukrainoje pradžioje.
Iš to buvo daroma išvada, kad Šiaurės Korėja kaltino Rusiją dėl iš pradžių patirtų didelių karių nuostolių, pranešė Seule įsikūrusi žiniasklaidos priemonė „NK News“. Pietų Korėjos žvalgybos tarnyba NIS apskaičiavo, kad iki šiol kare žuvo apie 2 000 Šiaurės Korėjos karių.
NIS pareigūnai taip pat mano, kad Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas yra nepatenkintas Rusijos atlygiu už karių pasiuntimą.
Rusija ir Šiaurės Korėja 2024 m. sudarė strateginę partnerystę, kuria įsipareigojo teikti abipusę karinę pagalbą užpuolimo atveju.