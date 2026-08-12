 Turkijoje sudužo naikintuvas „F-16“, pilotas saugiai katapultavosi

Turkijoje sudužo naikintuvas „F-16“, pilotas saugiai katapultavosi

2026-08-12 22:12
BNS inf.

Turkijos šiaurės vakaruose per pratybas trečiadienį sudužo naikintuvas „F-16“, tačiau niekas nenukentėjo, o pilotas sėkmingai katapultavosi, pranešė Gynybos ministerija.

<span>Turkijoje sudužo naikintuvas „F-16“, pilotas saugiai katapultavosi</span>
Turkijoje sudužo naikintuvas „F-16“, pilotas saugiai katapultavosi / AP nuotr.

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„Mūsų karinių oro pajėgų orlaivis „F-16“ per mokomąjį skrydį Jalovoje pateko į avariją, o mūsų pilotas katapultavosi ir liko gyvas“, – rašoma ministerijos pranešime, kuriame žadama atlikti išsamų tyrimą.

Jalova yra pietryčiuose nuo Stambulo, Marmuro jūros pakrantėje.

Naujienų agentūros IHA transliuotame vaizdo stebėjimo kamerų įraše matyti, kaip lėktuvas skrenda labai žemame aukštyje, po to dingsta už medžių, o jam sudužus į dangų pakyla tirštų juodų dūmų debesis.

Privačiojo televizijos kanalo NTV duomenimis, lėktuvas sudužo netoli karinės oro bazės, o į nelaimės vietą buvo išsiųstos kelios gelbėtojų komandos. Pasak televizijos kanalo, pilotas buvo nuvežtas į ligoninę.

Prieš šešis mėnesius netrukus po pakilimo sudužo dar vienas Turkijos naikintuvas „F-16“, vykdęs budėjimo misiją netoli Bulgarijos sienos. Šio orlaivio pilotas žuvo.

Lapkričio mėnesį Turkija sustabdė savo krovinių lėktuvų „C-130“ skrydžius po to, kai vienas iš jų pakeliui iš Azerbaidžano sudužo Sakartvele, o visi 20 lėktuve buvusių žmonių žuvo.

Šiame straipsnyje:
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sudužo naikintuvas
Naikintuvas F-16

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