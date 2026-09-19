Traukinys mirtinai suvažinėjo jauną porą: prieš lemtingą susidūrimą – bučiniai ir apsikabinimai

Incidentas nutiko praėjusį sekmadienį, rugsėjo 13 d., Manhatane.
Į 24-erių Navamą Kaulą ir jo bendraamžę Malaiką Chitrę paryčiais, apie 3.15 val., rėžėsi traukinys, abu jie žuvo.
Liudininkų užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kaip tragiško likimo pora sėdi ant bėgių, o link jų artėja traukinys.
„New York Post“ šaltinių teigimu, prieš pat tragediją pora bučiavosi ir buvo apsikabinę. Manoma, kad N. Kaulas greičiausiai prarado pusiausvyrą, nukrito ant bėgių ir susitrenkė galvą, o M. Chitre puolė jam padėti.
Traukinio mašinistas nesuspėjo transporto priemonės.
Anot šaltinių, tyrėjai nemano, kad tai buvo dviguba savižudybė, tačiau policija aiškinasi, ar jaunuoliai nebuvo apsvaigę.
Artimųjų teigimu, M. Chitre ir N. Kaulas buvo ilgamečiai draugai ir neseniai universitetą baigę absolventai, ką tik pradėję savo profesinę karjerą.
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