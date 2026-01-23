Traukinių katastrofos Ispanijoje tyrimas: bėgiai galėjo būti įtrūkę

Šoko ištikta šalis ieško atsakymų po vienos didžiausių šio amžiaus geležinkelio avarijų Europoje, kuri sukėlė abejonių dėl antro pagal dydį pasaulyje greitųjų geležinkelių tinklo saugumo.
Nelaimė įvyko sekmadienio vakarą pietiniame Andalūzijos regione, kai privačios bendrovės „Iryo“ traukinys nulėkė nuo bėgių ir trenkėsi į gretima linija priešinga kryptimi važiavusį valstybinės bendrovės „Renfe“ traukinį.
Apžiūrėjus „Iryo“ traukinį, keturių vagonų „dešinės pusės ratų atraminiame paviršiuje aptikta įrantų“, teigiama geležinkelio avarijų tyrimo komiteto CIAF preliminarioje ataskaitoje.
„Šios įrantos ratuose ir pastebėta bėgių deformacija atitinka tai, kad bėgiai buvo įtrūkę“, – rašoma ataskaitoje, kurią komitetas pavadino darbine hipoteze.
Tokių įrantų taip pat rasta ant trijų kitų traukinių, kurie važiavo tuo pačiu keliu kelios valandos prieš avariją, dešinės pusės ratų, pridūrė CIAF.
Remdamiesi turima informacija, „galime iškelti hipotezę, kad bėgiai įskilo prieš pravažiuojant avariją patyrusiam „Iryo“ traukiniui, taigi, prieš jam nuvažiuojant nuo bėgių“, rašoma ataskaitoje.
CIAF perspėjo, kad „šią hipotezę (...) turi patvirtinti vėlesni išsamūs vertinimai ir analizė“.
Transporto ministras Oscaras Puente teigė, kad lygus, tiesus bėgių ruožas, kuriame įvyko avarija, buvo neseniai atnaujintas ir kad „Iryo“ traukinys buvo „praktiškai naujas“.
Žmogaus klaidos tikimybė taip pat atmesta, nes traukiniai važiavo neviršydami leistino greičio.
Tyrėjai toliau tiria įvykio vietą ieškodami įkalčių.
