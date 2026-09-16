Šveicarijos Alpėse sudužus nedideliam lėktuvui, žuvo trys žmonės

„Prieš pat 16 val. vietos laiku (17 val. Lietuvos laiku) dėl priežasčių, kurios dar turi būti nustatytos, lėktuvas susidūrė su šiauriniu šlaitu Fliuhalpo rajone“, netoli Loikerbado kalnų kurorto, teigė Valė kantono policija.
Policija nurodė, kad žuvo visi trys lėktuve buvę žmonės, ir pridūrė, kad šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusiųjų tapatybę.
Iš Lugano, esančio pietiniame itališkai kalbančiame Tičino kantone, pakilęs lėktuvas buvo trumpam nusileidęs Valė kantono Siono mieste, o po to išskrido link Buochso aerodromo centriniame Nidvaldeno kantone.
Šveicarijos federalinės institucijos pradėjo nelaimės priežasčių tyrimą.
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