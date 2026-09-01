 Per susišaudymą Nyderlanduose vienas žmogus žuvo, du sužeisti

Per susišaudymą Nyderlanduose vienas žmogus žuvo, du sužeisti

2026-09-01 17:15
BNS inf.

Nyderlanduose per susišaudymą, kuris, kaip pranešama, yra susijęs su garsiu narkobaronu, antradienį vienas žmogus žuvo, o du policijos pareigūnai buvo sužeisti, pranešė šalies policija ir pridūrė, kad buvo sulaikyti keli asmenys.

<span>Per susišaudymą Nyderlanduose vienas žmogus žuvo, du sužeisti</span>
Per susišaudymą Nyderlanduose vienas žmogus žuvo, du sužeisti / Scanpix nuotr.

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Šis smurto protrūkis įvyko antradienio ankstyvą rytą Overaselto miestelyje rytinėje Nyderlandų dalyje, netoli Vokietijos sienos, pranešė pareigūnai.

Nyderlandų dienraščio „De Telegraaf“ paskelbtoje apsaugos kamerų vaizdo medžiagoje matyti didelė grupė kaukėtų asmenų, vaikščiojančių šioje teritorijoje, kai kurie iš jų, regis, nešėsi sunkiuosius ginklus.

Vietos žiniasklaidos teigimu, šis susišaudymas tikriausiai buvo susijęs su Nyderlandų narkobarono Joso Leijdekkerso (Joso Lidekerso), dar žinomo kaip „Bolle Jos“, nusikalstamu pasauliu.

J. Leijdekkersas yra vienas labiausiai ieškomų nusikaltėlių Nyderlanduose, anksčiau teistas už vaidmenį tarptautinėje kokaino prekyboje. Manoma, kad jis yra Siera Leonėje ir, kaip pranešama, palaiko santykius su šios šalies prezidento Juliaus Maados Bio dukra.

Policija nurodė, kad sužeistų pareigūnų būklė nėra kritinė.

Vietos laikraščio „De Gelderlander“ duomenimis, žuvęs asmuo buvo apsaugos darbuotojas, dirbęs name, prie kurio įvyko susišaudymas.

Policija pranešė, kad prie šio namo dar vienas susišaudymas buvo įvykęs ir praėjusiais metais.

„Koks baisus smurto aktas Overaselte“, – socialiniame tinkle „X“ parašė teisingumo ministras Davidas van Weelas.

„Mes netoleruosime šio smurto“, – pabrėžė jis.

Šiame straipsnyje:
šaudynės nyderlanduose

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