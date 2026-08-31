Per staigų potvynį Didžiajame kanjone dingo apie penkiolika žmonių

Žygeivių nufilmuotame vaizdo įraše matyti purvino vandens srautas, plūstantis taku ir po pėsčiųjų tiltais, rąstai ir kitos nuolaužos, plaukiančios patvinusiomis upėmis, girdėti duslus riaumojimas.
Potvyniai šeštadienį užklupo „Bright Angel“ kanjono ir „Phantom Ranche“ rajoną, pranešė parko tarnyba ir pridūrė bendradarbiaujanti su Arizonos valdžios institucijomis, kad evakuotų žmones ir surastų dingusius asmenis.
Anksčiau parko tarnyba pranešė maniusi, jog dingo daugiau nei 20 žmonių.
Staigų potvynį, prasidėjusį šeštadienį, apie 14.30 val. vietos laiku, sukėlė krituliai Kaibabo plynaukštėje. Iki sekmadienio ryto buvo evakuoti 62 žmonės.
Parko tarnyba perspėjo apie perkūnijas ir smarkias liūtis pirmadienį, dėl kurių gali kilti „papildomi staigūs potvyniai, nuolaužų srautai, akmenų griūtys ir pasikeisti sąlygos takuose bei upėse“.
Potvynis apgadino svarbų vandentiekį Didžiojo kanjono nacionaliniame parke, vandens apribojimai buvo paskelbti labiausiai lankomoje parko zonoje, uždrausti malkomis bei anglimis kūrenami laužai. Bus uždarytos kai kurios nakvynės vietos, nors dieną parkas liks atviras lankytojams.
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