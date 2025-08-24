Per sprogimą garsiame Maskvos prekybos centre žuvo mažiausiai vienas žmogus

Sprogimas nugriaudėjo trečiame Centrinės parduotuvės vaikams Liubiankoje, istoriškai vadintos „Vaikų pasauliu“ (Detskij mir), aukšte. Tai didžiausia Rusijoje parduotuvė vaikams.
Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad sprogimą sukėlė dujų balionas, pranešė valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“.
Du sužeisti asmenys buvo paguldyti į ligoninę, pranešė Maskvos sveikatos apsaugos departamentas.
Maskvos meras Sergejus Sobjaninas sakė, kad incidentą greičiausiai sukėlė techninis įrangos gedimas.
Po sprogimo pastatas buvo evakuotas.
Rusijos tyrimų komitetas pradėjo incidento tyrimą.
