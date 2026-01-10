Po tragiškos nelaimės rasti jaunos šeimos palaikai

Sprogimas nugriaudėjo pietinėje Vokietijos dalyje, Albstadt mieste. Į nelaimės vietą sulėkė didelės pajėgos – daugiau nei šimtas ugniagesių, tačiau iš namo jau nieko neliko, tik degančių nuolaužų krūva. Evakuoti teko beveik visą gatvę – sprogimo banga nuniokojo ir aplinkinius pastatus.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tragedijos mastas paaiškėjo tik ryte, kai gelbėtojai užgesino gaisrą ir pradėjo ardyti nuolaužas.
„Deja, gavome liūdną žinią – gelbėtojai rado tris kūnus: 33-ejų, 30-ies metų žmonių ir šešiametį vaiką. Policija mano, kad tai čia gyvenusios jaunos šeimos nariai“, – sakė RTL žurnalistė Larissa Thomé.
