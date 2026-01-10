 Po tragiškos nelaimės rasti jaunos šeimos palaikai

2026-01-10 23:39
Eglė Radušytė (LNK)

Vokietijoje sprogo gyvenamasis namas. Sprogimas buvo toks galingas, kad pastatą tiesiog nušlavė, apgadinti ir aplinkiniai namai. Po griuvėsiais rasta žuvusi jauna trijų asmenų šeima. Tarp aukų – šešiametis vaikas.

Sprogimas nugriaudėjo pietinėje Vokietijos dalyje, Albstadt mieste. Į nelaimės vietą sulėkė didelės pajėgos – daugiau nei šimtas ugniagesių, tačiau iš namo jau nieko neliko, tik degančių nuolaužų krūva. Evakuoti teko beveik visą gatvę – sprogimo banga nuniokojo ir aplinkinius pastatus.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Tragedijos mastas paaiškėjo tik ryte, kai gelbėtojai užgesino gaisrą ir pradėjo ardyti nuolaužas.

„Deja, gavome liūdną žinią – gelbėtojai rado tris kūnus: 33-ejų, 30-ies metų žmonių ir šešiametį vaiką. Policija mano, kad tai čia gyvenusios jaunos šeimos nariai“, – sakė RTL žurnalistė Larissa Thomé.

