 Slovakijos teismas premjerą pašovusiam vyrui skyrė 21 metų laisvės atėmimo bausmę

Slovakijos teismas premjerą pašovusiam vyrui skyrė 21 metų laisvės atėmimo bausmę

2025-10-21 11:45
BNS inf.

Slovakijos teismas antradienį skyrė 21 metų laisvės atėmimo bausmę poetui Jurajui Cintulai, kuris 2024 metų gegužę pašovė ir sunkiai sužeidė ministrą pirmininką Robertą Fico.

Slovakijos teismas premjerą pašovusiam vyrui skyrė 21 metų laisvės atėmimo bausmę
Slovakijos teismas premjerą pašovusiam vyrui skyrė 21 metų laisvės atėmimo bausmę / Scanpix nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų