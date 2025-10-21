J. Cintula buvo nuteistas dėl kaltinimų terorizmu, nes veikė „motyvuotai, siekdamas sustabdyti tinkamą vyriausybės funkcionavimą“, sakė teisėjas Igoris Kralikas.
Slovakijos teismas premjerą pašovusiam vyrui skyrė 21 metų laisvės atėmimo bausmę
2025-10-21 11:45
Slovakijos teismas antradienį skyrė 21 metų laisvės atėmimo bausmę poetui Jurajui Cintulai, kuris 2024 metų gegužę pašovė ir sunkiai sužeidė ministrą pirmininką Robertą Fico.
Slovakijos teismas premjerą pašovusiam vyrui skyrė 21 metų laisvės atėmimo bausmę / Scanpix nuotr.
