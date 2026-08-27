Slovakijoje išpuolį dronų gamykloje planavę įtariamieji – latviai ir ukrainietis

Kaip skelbia žurnalas „Der Spiegel“, Vokietijoje, Hamburge, buvo sulaikytas 26 metų latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje.
Naujienų agentūra AFP kreipėsi į Hamburgo prokuratūrą.
Slovakijos policija antradienį pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti trys asmenys.
„Facebook“ paskelbtame pranešime policija nurodė, kad jie kaltinami išpuoliui ruošęsi „vykdant nurodymus“.
Pareigūnai teigė konfiskavę „didelį kiekį“ degaus mišinio.
Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų ir Ukrainos bendrovė „Skyeton“.
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