Sirijos vyriausybė reikalauja, kad kurdų kovotojai paliktų Alepą

Sirijos vyriausybė ir kurdų vadovaujamos Sirijos demokratinės pajėgos (SDF) kaltino vieni kitus dėl to, kas pradėjo antradienį vykusius kruvinus susirėmimus, per kuriuos žuvo 16 civilių gyventojų ir vienas Gynybos ministerijos žmogus.
Abiem pusėms iki šiol nepavyksta įgyvendinti kovą sudaryto susitarimo, kuriuo kurdų pusiau autonominė administracija ir kariuomenė turėtų būti integruotos į naujosios Sirijos islamistų vyriausybės struktūras.
Pareiškime vyriausybė išreiškė „reikalavimą ginkluotoms grupuotėms pasitraukti iš Šeich Maksudo ir Ašrafijos rajonų“.
Sirijos kariuomenė nuo 12 val. Grinvičo (14 val. Lietuvos) laiku apšaudė šiuos rajonus, paskelbusi juos „uždaromis karinėmis zonomis“.
Naujienų agentūros AFP korespondentas pranešė, kad bombardavimo intensyvumas iki trečiadienio vakaro sumažėjo, tačiau aplink minimus rajonus tebėra dislokuoti tankai ir kariai.
Karinis šaltinis įvykio vietoje naujienų agentūrai AFP sakė, jog vykdoma operacija yra ribota ir skirta „daryti spaudimą kurdų kovotojams dviejuose rajonuose palikti teritoriją, kad valdžia galėtų išplėsti savo kontrolę visame mieste“.
Kariuomenė pranešė nustačiusi du „humanitarinės pagalbos koridorius“. AFP korespondentai matė, kaip tūkstančiai civilių, kai kurie iš jų verkdami, jais pasinaudojo bėgdami su savo daiktais.
Vėliau Sirijos civilinės gynybos agentūra pranešė, kad evakavo „daugiau nei 3 tūkst. civilių“ gyventojų, daugiausia iš šių dviejų rajonų.
Ragina „pasirinkti sveiko proto kelią“
Sirijos kariuomenė anksčiau trečiadienį pareiškė, kad visos SDF karinės pozicijos Šeich Maksudo ir Ašrafijos rajonuose yra teisėti kariniai taikiniai“.
Aukšto rango kurdų pareigūnas Ilhamas Ahmedas apkaltino Damaską pradėjus „genocidinį karą“ prieš kurdus ir paragino Sirijos vyriausybę „pasirinkti sveiko proto kelią, kai problemos sprendžiamos dialogo būdu“.
Kovą pasiektas susitarimas dėl kurdų autonominių institucijų integracijos turėjo būti įgyvendintas iki 2025 metų pabaigos.
Kurdai siekia decentralizuoto valdymo, tačiau naujieji Sirijos vadovai šią idėją atmetė.
Šeich Maksudo ir Ašrafijos rajonus tebekontroliuoja su SDF susiję kurdų daliniai, nepaisant to, kad kurdų kovotojai balandį sutiko pasitraukti iš šių teritorijų.
SDF tvirtino, kad šiuose rajonuose jų pajėgų nebėra, kad juose nėra jokios karinės grėsmės.
Kurdų vadovaujamos pajėgos paragino Damaską „nedelsiant nutraukti apgultį, bombardavimą ir karinį puolimą, nukreiptą prieš nekaltus civilius gyventojus“.
„Šios agresijos tęsimas (...) gali vėl paversti visą Siriją atviru mūšio lauku“, – perspėjo jos.
Sirų pareigūnai savo ruožtu apkaltino SDF vyriausybės kontroliuojamų teritorijų bombardavimu.
„Raginame visus veikėjus nedelsiant sumažinti įtampą, laikytis maksimalaus santūrumo ir imtis visų priemonių, kad būtų išvengta tolesnės žalos civiliams gyventojams“, – trečiadienį pareiškė Jungtinių Tautų (JT) generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso atstovas spaudai Stephane'as Dujarricas.
Uždarytos mokyklos ir oro uostai
Trečiadienį mieste buvo uždarytos mokyklos, universitetai ir vyriausybinės įstaigos. Pareigūnai taip pat paskelbė apie skrydžių į Alepo oro uostą ir iš jo sustabdymą iki ketvirtadienio vakaro.
JAV vadovaujamos tarptautinės koalicijos remiamos SDF kontroliuoja didžiąją dalį Šiaurės ir Šiaurės rytų Sirijos. Be to, SDF atliko svarbų vaidmenį kovoje su grupuote „Islamo valstybė“ (IS) Sirijoje, kur galiausiai džihadistų organizacija patyrė pralaimėjimą 2019 metais.
Per Sirijos pilietinį karą Alepe vyko įnirtingos kovos tarp sukilėlių ir dabar jau nuversto prezidento Basharo al Assado pajėgų, kol šis 2016 metais atgavo miesto kontrolę.
B. al Assadas buvo nuverstas 2024-aisiais per islamistų sukilėlių vadovaujamą žaibišką puolimą.
Nepaisant Damasko patikinimų, kad visos Sirijos bendruomenės bus apsaugotos, mažumos vis dar nerimauja dėl savo ateities, valdant naujiesiems pareigūnams.
Pernai per tarpkonfesinio smurto protrūkius alavitų gyvenamoje Viduržemio jūros pakrantėje ir drūzų gyvenamoje as Suvaidos provincijoje žuvo šimtai šių religinių mažumų atstovų.
