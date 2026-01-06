 Sirija sustabdė skrydžius Alepo oro uoste, miestą drebina susirėmimai

2026-01-06 23:45
BNS inf.

Sirijos valdžios institucijos antradienį sustabdė skrydžius į šalies šiaurėje esantį Alepo oro uostą ir iš jo, nes provincijos sostinę sukrėtė mirtini vyriausybės ir kurdų vadovaujamų pajėgų susirėmimai.

Sirija sustabdė skrydžius Alepo oro uoste, miestą drebina susirėmimai
Sirija sustabdė skrydžius Alepo oro uoste, miestą drebina susirėmimai / SIPA nuotr.

Civilinės aviacijos pareigūnai paskelbė, kad „24 valandoms sustabdomi skrydžiai į Alepo oro uostą ir iš jo ir nukreipiami į Damasko oro uostą“, pranešė valstybinė naujienų agentūra SANA.

