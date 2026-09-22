Per šaudynes prie mokyklos Turkijoje sužeisti aštuoni žmonės

Regiono gubernatoriaus administracijos duomenimis, incidentas įvyko apie 8 val. vietos laiku Manisos provincijos Turgutlu mieste, netoli vakarinėje šalies dalyje esančio kurortinio Izmiro miesto.
Šaudynės Turkijos mokyklose pasitaiko retai, tačiau balandį šalies pietuose tokios atakos surengtos dvi dienas iš eilės ir sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą.
Kelios žiniasklaidos priemonės, įskaitant naujienų agentūrą IHA ir privatų televizijos kanalą NTV, pranešė, kad tarp sužeistųjų buvo moksleivių. Į įvykio vietą skubėjo policija ir gelbėtojai.
Naujienų agentūra DHA parodė vaizdo stebėjimo kamerų įrašą, kuriame užfiksuotas įtariamas užpuolikas – juodus džinsus, juodą striukę ir žalią viršutinį drabužį vilkintis jaunas vyras, einantis gatve ir rankose laikantis į šautuvą panašų ginklą.
IHA paskelbė panašų vaizdą, kuriame, panašu, tas pats ginkluotas asmuo jau bėga.
Prie mokyklos nufilmuotuose vaizduose matyti, kaip policininkai pargriauna baltus marškinius vilkintį vyrą ant žemės, o paskui jį išsiveda, šaukiant moteriai, o prie mokyklos tvoros susibūrusiems žmonėms filmuojant įvykius mobiliaisiais telefonais.
Gubernatoriaus administracija pranešė, kad dėl incidento pradėtas tyrimas.
Mokyklų saugumo klausimas
Ataka surengta praėjus penkiems mėnesiams po dviejų viena po kitos įvykusių šaudynių mokyklose, sukėlusių visuomenės susirūpinimą dėl Turkijos mokyklų saugumo.
Balandį keturiolikmetis pradėjo šaudyti mokykloje pietinėje Kachramanmarašo provincijoje ir nužudė mokytoją bei devynis 10–11 metų moksleivius. Užpuolikas žuvo įvykio vietoje.
Diena anksčiau kitas paauglys pradėjo šaudyti savo buvusioje vidurinėje mokykloje pietrytinėje Šanliurfos provincijoje ir sužeidė 16 žmonių, o susidūręs su policija nusižudė.
Po šių dviejų atakų prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas atleido švietimo ministro pavaduotoją ir pažadėjo, kad jo vyriausybė sugriežtins ginklų turėjimo kontrolę.
Jis tuomet žadėjo, kad mokyklų saugumas bus vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų.
„Žvelgdami į panašias atakas visame pasaulyje, ypač Jungtinėse Valstijose, matome, kad vienas iš užpuolikų tikslų yra įbauginti visuomenę“, – kalbėjo Turkijos prezidentas.
Naujos saugumo priemonės
Ataka surengta praėjus dienai po to, kai švietimo ministras Yusufas Tekinas ir vidaus reikalų ministras Mustafa Ciftci pasirašė protokolą, kuriame nustatytos saugumo priemonės rugsėjo 14 d. prasidėjusiems 2026–2027 mokslo metams.
M. Ciftci teigė, kad po balandžio šaudynių valdžios institucijos sustiprino mokyklų saugumą.
„Kad tokio skausmo daugiau niekada netektų patirti, noriu visiems priminti, kad šiais metais turime būti itin budrūs“, – sakė jis.
Ministro teigimu, pirmą kartą pasitelkta 31 tūkst. mokyklų teritorijų prižiūrėtojų.
Pasak jo, Vidaus reikalų ministerija taip pat iš naujo įvertino mokyklų saugumą ir pirmojo bei antrojo rizikos lygio mokykloms paskyrė policijos pareigūnus, kurie jose budi nuolat.
Mažesnės rizikos mokykloms paskirti ryšių su policija pareigūnai, bendradarbiaujantys su mokyklų administracijomis.
Anot ministro, prie mokyklų reguliariai patruliuos už saugumą, viešąją tvarką, kovą su narkotikais ir nepilnamečių reikalus atsakingi policijos pareigūnai.
Pagal naująsias priemones valdžios institucijos taip pat tikrins mokyklinius autobusus ir apleistus pastatus netoli mokyklų.
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