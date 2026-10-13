 Rutte: po smūgių Juodojoje jūroje NATO koreguos gynybą

Rutte: po smūgių Juodojoje jūroje NATO koreguos gynybą

2026-10-13 12:37
BNS inf.

NATO vadovas Markas Rutte antradienį pareiškė, kad Aljansas „pagal poreikį“ koreguos savo gynybą, dronams per naujausią incidentą atakavus du laivus Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Rutte: po smūgių Juodojoje jūroje NATO koreguos gynybą</span>
Rutte: po smūgių Juodojoje jūroje NATO koreguos gynybą / NATO.int nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„NATO ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su mūsų sąjungininkais Juodojoje jūroje. Jau sustiprinome savo pozicijas rytiniame flange ir toliau stebėsime saugumo aplinką, prireikus koreguodami atgrasymo ir gynybos pozicijas“, – po pokalbio su Bulgarijos premjeru internete parašė M. Rutte.

Prie Bulgarijos krantų per dronų ataką buvo pataikyta į du laivus, anksčiau antradienį pranešė bulgarų ministras pirmininkas Rumenas Radevas.

Pranešimas pasirodė praėjus savaitei po kito panašaus incidento.

R. Radevas socialiniuose tinkluose parašė, kad į Ukrainai priklausantį laivą pataikė trys dronai ir kad netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas.

Premjeras teigė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių, jo žodžiais, nepriimtinų išpuolių.

Šiame straipsnyje:
laivyba Juodojoje jūroje
dronų smūgiai laivams

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų