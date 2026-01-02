Rusų antskrydžio aukos – zoologijos sode žuvę ir sužaloti gyvūnai

Per ketvirtadienį įvykdytą antskrydį buvo sunaikintas paukščių voljeras ir apgadinta keletas plėšriųjų gyvūnų žiemos aptvarų, o tarp sužeistų gyvūnų buvo ir liūtų.
Ypač nukentėjo paukščiai – per sprogimą dauguma sparnuotųjų eksponatų žuvo.
Tigrų likimas nežinomas
Zoologijos sodo interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti smarkiai apgriauti pastatai, taip pat darbuotojai, griuvėsiuose ieškantys žuvusių ir sužeistų gyvūnų.
Parko vadovybė paaiškino, kad tigrų likimas kol kas yra nežinomas, nes šie gyvūnai slepiasi griuvėsiuose. Tuo tarpu veterinarai laukė specialaus šautuvo su migdomųjų vaistų užtaisais, kad galėtų juos užmigdyti ir išgelbėti.
Parkas savo interneto svetainėje pranešė, kad kai kurie iš sugadintų įrenginių buvo neseniai suremontuoti po pirmiau suduoto smūgio.
Svetainėje pranešta, kad buvo sužeistas ir vienas parko savanoris, kurį teko hospitalizuoti.
Charkivo miesto valdžia atsiuntė veterinarus ir įrangos, kad padėtų vykdyti gelbėjimo operaciją, nes didžioji dalis parko įrangos, įskaitant ir migdomųjų vaistų atsargas, per išpuolį buvo sunaikinta.
Ne pirmas kartas
Charkivo pakraštyje įsikūręs ir milijonieriaus politikos veikėjo Oleksandro Feldmano valdomas gyvosios gamtos parkas jau yra tapęs keleto antskrydžių taikiniu.
Nuo 2022 m. vasario, kai prasidėjo karas, jame žuvo daugiau nei šimtas gyvūnų ir paukščių, taip pat keletas žmonių.