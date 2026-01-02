Pasak „Ukrinform“, apie tai „Telegram“ tinkle pranešė Kovos su dezinformacija centras (KDC) prie Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos.
„Rusijos ekonominės plėtros ministerijos duomenimis, Rusijos BVP 2025 m. lapkričio mėnesį augo vos 0,1 proc. palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Tai prasčiausias rezultatas nuo 2023 m. pradžios ir faktinis signalas, kad ekonomika grimzta į stagnaciją“, – teigiama pareiškime.
Pažymima, kad pirmą kartą per devynis mėnesius pramonės gamyba sumažėjo 0,7 proc. ir tapo neigiama. Akivaizdu, kad tai nėra sezoninis svyravimas, nes pramonė buvo vadinamojo „karo meto augimo“, formaliai palaikiusio 2023-2024 m. ekonomikos rodiklius, pagrindas.
Net Kremliui lojalūs analitikai fiksuoja smarkiai padidėjusią recesijos riziką 2026 m. Jie pripažįsta, kad trimis ramsčiais – biudžeto pumpavimu (išlaidomis), importo pakeitimu ir priverstiniu skolinimu – paremtas ekonomikos modelis baigia išsisemti.
KDC pažymi, kad tai yra tiesioginė karo ir Kremliaus vadybinės nekompetencijos pasekmė. Rusijos valdžia sąmoningai tęsia agresiją, nors jai nebepakanka ekonominio pagrindo. Rusijos ekonomika juda į aklavietę, ir kuo ilgiau Kremlius ignoruos realybę, tuo skaudesnės bus pasekmės.
Kaip jau anksčiau skelbė „Ukrinform“, Rusijos valstybinė geležinkelių monopolininkė RŽD grimzta į krizę ir yra priversta mažinti išlaidas.