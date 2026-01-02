„Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba perspėja, kad Kremlius toliau vykdo specialią operaciją, skirtą sužlugdyti taikos derybas, vykstančias tarpininkaujant JAV. Minėtoji operacija yra kompleksinio pobūdžio. Po vadinamojo „išpuolio prieš Putino rezidenciją“ pastebime, kad Kremlius skleidžia naują melagingą informaciją, siekdamas parengti Rusijos ir užsienio auditoriją tolesniam eskalavimui“, – nurodoma pranešime.
Tarnyba prognozuoja, kad egzistuoja „didelė tikimybė“, jog bus „pereita nuo manipuliacinio poveikio prie ginkluotos provokacijos, kurią vykdys specialiosios Rusijos tarnybos ir kuri pareikalaus daugybės žmonių aukų“.
„Numatomas laikas – prieš Kalėdas pagal Julijaus kalendorių arba jų metu. Provokacijos vieta gali būti pasirinkti maldos namai arba kitas objektas, turintis didelę simbolinę reikšmę tiek Rusijoje, tiek laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose“, – pranešė žvalgyba.
Pažymėtina, kad siekdami suklastoti įrodymus, neva vykdant išpuolį dalyvavo Ukraina, rusai planuoja panaudoti vakarietiškos gamybos smogiamųjų bepiločių orlaivių nuolaužas, kurios bus pristatytos į provokacijos vietą iš karo veiksmų zonos.
„Baimės išnaudojimas ir teroristinių aktų, kurių aukomis tampa žmonės, vykdymas po svetima vėliava visiškai atitinka Rusijos specialiųjų tarnybų darbo stilių. Putino režimas ne kartą taikė šią taktiką Rusijos Federacijos viduje, o dabar tas pats modelis eksportuojamas į užsienį, ką netiesiogiai patvirtina vieši aukščiausių Rusijos Federacijos pareigūnų pareiškimai“, – pažymėjo Užsienio žvalgybos tarnyba.
Tik kariniai taikiniai
Kyjivas smogia tik į „karinius taikinius“, penktadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė kariuomenės atstovas. Tokia jo pastaba nuskambėjo po to, kai Rusija pranešė, kad per bepiločių orlaivių ataką Maskvos okupuotoje Pietų Ukrainos dalyje esą žuvo 27 civiliai.
„Ukrainos gynybos pajėgos laikosi tarptautinės humanitarinės teisės normų ir smogia tik į priešo karinius taikinius“, – sakė Dmytro Lychovijus.