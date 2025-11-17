Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo penki žmonės, sunaikintas vaikų darželis

Maskva pastaraisiais mėnesiais stiprina kasdienes bepiločių orlaivių ir raketų atakas, taikydamasi į Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir artėjant žiemai smūgiuodama į civilinius objektus.
Per smūgį gyvenamajame rajone Balaklijos mieste, esančiame šiaurės rytinėje Charkivo srityje, žuvo trys žmonės, o dar 13 patyrė sužalojimų, informavo Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, kuri pridūrė, kad tarp sužeistųjų yra keturi vaikai.
Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska pasmerkė šią ataką.
„Agresorius sunaikino kelis daugiabučius ir vaikų darželį. Nežmoniškas išpuolis, kurio negalima pateisinti“, – socialiniuose tinkluose teigė ji.
Kiek vėliau per Rusijos smūgį Dnipropetrovsko srityje žuvo dar du civiliai, nurodė vietos gubernatorius.
Be to, kai Rusija bepiločiais orlaiviais atakavo Izmajilo miestą Odesos srityje prie Juodosios jūros, užsidegė dujas gabenantis krovininis laivas, plaukiojantis su Turkijos vėliava, teigė Ukrainos uostų administracija.
Ši ataka buvo surengta praėjus dienai po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė susitarimą su Graikija dėl gamtinių dujų importo per Transbalkanų dujotiekį, einantį per Odesą.
Spalio mėnesį Maskva inicijavo didžiausią bombardavimo kampaniją prieš Ukrainos dujų objektus nuo visapusiškos invazijos pradžios. Kyjivas savo ruožtu reguliariai taikosi į Rusijos degalų saugyklas, naftos perdirbimo gamyklas ir kitus energetikos objektus, tai vadindamas atpildu už Maskvos vykdomas atakas.
Maskvos remiamas okupuotos Donecko srities gubernatorius pareiškė, kad anksti pirmadienį po tariamos Ukrainos atakos apie 500 tūkst. abonentų susidūrė su laikinais elektros tiekimo sutrikimais.