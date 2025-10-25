Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė mažiausiai keturių žmonių gyvybes

Per raketų ir dronų išpuolius Dnipropetrovsko srityje žuvo du žmonės, o dar septyni buvo sužeisti, nurodė pareigūnai.
„Vienas gelbėtojas žuvo, o dar vienas buvo sužeistas per pakartotinį raketų smūgį į Petropavlivskos bendruomenę Dnipropetrovsko srityje“, – socialiniuose tinkluose teigė Vidaus reikalų ministerija.
Rytiniame regione taip pat žuvo moteris, pridūrė ministerija, pranešdama apie žalą ugniagesių automobiliams, gyvenamiesiems pastatams ir parduotuvėms.
Maskva taip pat naktį surengė atakas prieš sostinę Kyjivą, kur žuvo du žmonės ir sužeisti bent dvylika, platformoje „Telegram“ sakė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.
„Sprogimai sostinėje. Miestas patiria balistinį puolimą“, – rašė meras.
Anot Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos, trys sužeistieji buvo perkelti į ligonines.
Anot pareigūnų, per atakas Kyjive padaryta žala pastatams ir gyvenamiesiems namams įvairiuose rajonuose.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai apie 4 val. ryto vietos (ir Lietuvos) girdėjo raketoms būdingą ūžesį ir galingus sprogimus.
Gelbėjimo tarnybos pasidalijo ugniagesių, kovojančių su liepsnomis, nuotraukomis, Desnos ir Darnycios rajonuose.
Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido devynias raketas ir 62 dronus, o oro gynyba numušė keturias raketas ir 50 dronų.
Tuo metu Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad jos oro gynyba per naktį virš Rusijos numušė 121 Ukrainos droną.
Išpuolis įvykdytas Kyjivo sąjungininkams Vakaruose didinant spaudimą Rusijai: šią savaitę ir Jungtinės Valstijos, ir Europos Sąjunga (ES) paskelbė naujas sankcijas Rusijos energetikai, kuriomis siekiama paralyžiuoti jos karo ekonomiką.