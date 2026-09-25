Per Rusijos dronų atakas Kyjive žuvo penki žmonės, tarp jų – 14 metų berniukas

Per smūgį biurų pastatui taip pat buvo sužeisti mažiausiai septyni žmonės, platformoje „Telegram“ pranešė Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Trijų žuvusiųjų kūnai rasti automobilių stovėjimo aikštelėje prie pastato, o kilęs gaisras buvo užgesintas.
IT paslaugų teikėja „Datagroup“ vėliau patvirtino, kad buvo apgadintas vienas jos pastatų. Bendrovės teigimu, darbuotojai nenukentėjo, paslaugos toliau teikiamos naudojantis atsargine infrastruktūra, o klientų duomenys išliko saugūs.
Anksčiau penktadienį Rusijos kovinis dronas smogė daugiaaukščiui Kyjive, žuvo 14-metis berniukas ir buvo sužeisti dar keli gyventojai, pranešė policija.
Pasak dpa žurnalisto, virš miesto centro buvo girdėti oro gynybos šūviai, paskui – skrendančio reaktyvinio drono garsas ir galiausiai smūgis. Oro pavojus paskelbtas tik netrukus po to.
Dar apie vieną žuvusįjį pranešta Odesoje po naktinių Rusijos oro smūgių.