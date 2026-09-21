Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai šeši žmonės

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Oro pajėgų teigimu, naktį Rusijos pajėgos Ukrainą atakavo 172 dronais, iš kurių 148 buvo perimti. Priduriama, kad taip pat numuštas hibridinis ginklas „S8000 Banderol“, turintis sparnuotosios raketos ir reaktyvinio drono savybių.
Naktį surengto Rusijos smūgio Zaporižiai – pietryčiuose esančiam pafrontės miestui – metu pataikyta į prekybos centrą ir švietimo įstaigą.
Zaporižioje ir jos apylinkėse per praėjusią parą Rusijos atakų metu sužeisti aštuoni žmonės, tarp jų – 52 metų vyras ir senyva moteris, kurie po naktinio smūgio buvo evakuoti iš savo daugiabučių, pranešė srities gubernatorius Ivanas Fedorovas.
Rytinėje Donecko srityje per pastarąją parą dėl Rusijos atakų žuvo trys žmonės, o dar 12 buvo sužeisti, sakė srities gubernatorius Vadymas Filaškinas.
Šiaurės rytinėje Charkivo srityje praėjusią parą žuvo vienas žmogus, dar penki sužeisti, pranešė srities gubernatorius Olehas Synjehubovas. Pasak jo, pirmadienio rytą per Rusijos drono smūgį kaime netoli Lozovos žuvo moteris, o 13 metų berniukas patyrė sunkius nudegimus.
Šiaurės rytinėje Sumų srityje praėjusią parą per Rusijos atakas žuvo 38-erių moteris ir 54-erių vyras, teigė srities karinė administracija. Vietos pareigūnų duomenimis, dar trys žmonės, tarp jų – 14-metė mergaitė, buvo sužeisti.
Pietinėje Chersono srityje tuo metu sužeisti devyni žmonės, sakė srities gubernatorius Oleksandras Prokudinas.
Pietiniame Odesos mieste Rusija smūgiavo į prekybos centrų tinklo sandėlius, tačiau aukų išvengta, teigė srities gubernatorius Olehas Kiperis.
Šiaurinėje Černihivo srityje Rusijos kariai atakavo žemės ūkio įmonę Semenivkos kaime pasienyje su Rusija, sunaikindami angarą su šiaudais ir apgadindami techniką bei saugyklas, sakė srities gubernatorius Viačeslavas Čausas. Jis pridūrė, kad nukentėjo ir galvijai.
Vidurio Rytų Dnipropetrovsko srityje per pastarąją parą sužeista 20 metų mergina, teigė srities gubernatorius Oleksandras Hanža.
Pasak jo, ligoninėje mirė 20-metis vaikinas, kuris buvo sunkiai sužeistas per rugsėjo 3 dienos Rusijos ataką Dnipre.