 Per Rusijos ataką Kyjive sužeista mažiausiai šešiolika žmonių

Per Rusijos ataką Kyjive sužeista mažiausiai šešiolika žmonių (Atnaujinta)

2026-09-17 07:27
BNS inf.

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusijos raketų ir dronų atakų metu Kyjive buvo sužeista mažiausiai 16 žmonių, pranešė vietos pareigūnai.

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<span>Per Rusijos ataką Kyjive sužeista mažiausiai šešiolika žmonių</span>
Per Rusijos ataką Kyjive sužeista mažiausiai šešiolika žmonių / Scanpix nuotr.

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Kyjivo miesto karinė administracija socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė, kad atakos užfiksuotos daugiau nei 10 vietų.

Tarp sužeistųjų yra 10-metė mergaitė ir 12-metis berniukas.

Ukrainos oro pajėgos informavo, kad per naktinę ataką sunaikino arba neutralizavo 131 taikinį.

Pagrindiniai smūgiai teko Kyjivo, Zaporižios ir Odesos sritims. Iš viso užfiksuoti smūgiai 36 vietose, o numuštų taikinių nuolaužos nukrito penkiose vietose. Pasak pajėgų, atakoje naudotos balistinės ir sparnuotosios raketos bei 157 dronai ir suklaidinti skirti taikiniai.

Dnipro rajone apgadintas sandėlis, biurų pastatas, gyvenamieji namai ir automobiliai, skelbiama pranešime. Solomiankos rajone nukentėjo sandėlis, o Darnycios rajone apgadintas kitas sandėlis ir automobiliai.

Podilo rajone, pasak pareigūnų, buvo apgadintas negyvenamojo pastato stogas.

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