Rusija sako, kad intensyvins puolimą Charkivo kryptimi

„Kupjansko kontrolė leis toliau žygiuoti giliau į Charkivo sritį, įskaitant Iziumo ir Čuhujivo kryptis“, – teigiama Rusijos kariuomenės pranešime.
Charkivas nėra tarp penkių Ukrainos sričių, kurias Rusija teigia aneksavusi, ukrainiečių pajėgoms išstūmus rusų kariuomenę iš šios srities per sėkmingą 2022 metų Kyjivo pajėgų kontrpuolimą.
Panašu, kad naujausias Rusijos pareiškimas rodo, kad Kremlius vis dar neatsisako savo teritorinių ambicijų šioje srityje.
Rusų kariuomenė teigia kontroliuojanti daugiau nei 65 proc. Kupjansko pastatų.
Naujienų agentūra AFP negali nepriklausomai patikrinti Rusijos teiginių.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žurnalistams praėjusią savaitę sakė, kad Kyjivas vis dar kovoja dėl miesto kontrolės.
„Kupjansko srityje vyksta intensyvūs veiksmai, ten yra atitinkamos pajėgos“, – teigė jis.
Kupjanską, kuris yra strategiškai svarbus transporto mazgas, pirmaisiais puolimo mėnesiais užėmė rusų pajėgos, bet vėliau Ukraina jį atkovojo.
Rusija teigia, kad miesto užėmimas padės jai pasistūmėti į priekį kaimyninėje Donecko srityje.