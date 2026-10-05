Rubio: JAV stebi pranešimus apie maro atvejį Rusijos laboratorijoje

„Akivaizdu, kad kelionės tarp JAV ir Rusijos yra labai ribotos, tačiau, kaip ir bet kas kita, jei toks dalykas išplistų, tai galėtų nutikti greitai“, – prieš išskrisdamas vizito į Islandiją žurnalistams sakė M. Rubio.
„Taigi atidžiai tai stebime ir sekame situaciją. Nemanau, kad tai priežastis nerimauti, tačiau tai reikalauja susitelkimo ir priežastis tiesiog neprarasti budrumo. Ir mes tai darome“, – kalbėjo jis.
Tuo metu Rusijos pareigūnai sumenkino pranešimus apie Sibire nuo maro mirusią laboratorijos specialistę, teigdami, kad situacija kontroliuojama, o po mirties atlikti tyrimai šios ligos pėdsakų neaptiko.
Nerimą sukėlė penktadienio pranešimai, kad Sibiro Irkutsko srities marą tyrinėjančiame institute dirbusi 28-erių Darja Šipilova mirė nuo maro.
Naujienų portalas „People of Baikal“, remdamasis neįvardytais šaltiniais, artimais regiono saugumo tarnyboms, skelbė, kad ji plaučių maru galėjo užsikrėsti sudužus mėgintuvėliui.
Kitos žiniasklaidos priemonės pranešė apie galimą jos mirties ryšį su laboratorijoje įvykusiu incidentu.
Tačiau Irkutsko srities gubernatorius Igoris Kobzevas pirmadienį pareiškė, kad regione atliktas specialios ekspertų komisijos tyrimas parodė, jog mirties priežastis buvo nenustatytos kilmės pneumonija.
Maras yra bakterinė liga, galinti pasireikšti keliomis formomis, įskaitant plaučių marą – pačią užkrečiamiausią atmainą. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, laiku nepradėjus gydymo, plaučių maras gali būti mirtinas.
Naujausi komentarai